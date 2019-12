Carlos Marroquín: «Estamos sentando las bases fundamentales para el tema de seguridad»

El director de Reconstrucción de Tejido Social, Carlos Marroquín destacó que la aprobación del Presupuesto 2020 y el préstamo de $91 millones para la fase 2 del Plan Control Territorial se deben a los buenos resultados obtenidos en la administración del Gobierno del presidente Nayib Bukele, quien le dio un giro al tema de seguridad, transparentó las cuentas de Casa Presidencial al eliminar la “partida secreta”, y obtuvo $700 millones en concepto de cooperación al país en su más reciente gira en Asia y de la que El Salvador comenzará a ver sus frutos en los primeros días del 2020.

«Viendo los resultados no podés decir no, tenés que sumarte a la estrategia»; en estos seis meses de Gobierno del Presidente Nayib Bukele, se contabilizan «tres meses que la historia marca con menos homicidios en lo que va de la historia reciente», dijo el funcionario, en el programa matinal Hechos AM de Canal 12.

Según Marroquín en el Plan Control Territorial son 16 las carteras de Estado que están en función de «acercarse a la población y de hacer un trabajo en equipo». También, añadió que en estos cinco años se pueden sentar las bases fundamentales en el tema de seguridad y desarrollo económico del país.