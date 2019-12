Subsidio a transportistas en manos de diputados; regulación de tarifas en manos del Gobierno

El presidente de la República Nayib Bukele enfatizó que los dueños de buses y microbuses del transporte público no tienen autorización para aumentar la tarifa si los diputados de la Asamblea Legislativa no aprueban el subsidio para el sector en la plenaria de este jueves, la última de este 2019 en donde está contemplado tocar el tema.

«No vamos a permitir que transportistas suben el pasaje, les decomisaremos los buses y los vamos a manejar nosotros. Si suben la tarifa les vamos a decomisar los buses», afirmó el mandatario ante las advertencias de la Mesa Nacional del Transporte, quienes esta semana plantearon aumentar el cobro del pasaje de no tener la compensación económica otorgada por el Gobierno.

El presidente les recordó a los empresarios no tomar medidas porque si bien, son privados, por Ley, no pueden hacer ajustes a discresión. «Es decir, ellos son operadores del transporte colectivo, es su empresa privada, pero no pueden hacer lo que se les da la gana”.

Para el presidente Nayib Bukele dentro de sus prioridades en materia de circulación vehicular y transporte público se está trabajando en una plan integral que agilice el tráfico principalmente en horas pico, que dejará en el pasado a buses que no cumplan con los requisistos mínimos para brindar un servicio de calidad, seguro y amigable con el medio ambiente. «Vamos a implementar una política fuerte, el subsidio está en la mesa, pero lo que no vamos a permitir son amenazas» mencionó el mandatario que invitó a los transportistas «a trabajar juntos para mejorar el servicio que prestan».