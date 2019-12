GOES ha devuelto la seguridad a los salvadoreños en 6 meses de Gobierno de Bukele

El ministro de Defensa, René Francis Merino informó este lunes en la entrevista Hechos AM que siguen investigando al interior de la Fuerza Armada lo dicho por el testigo “Noé” con respecto a la utilización de polígonos de tiro para adiestramiento de pandilleros. Comentó que esta indagación corresponde a un mandato expreso de Nayib Bukele. “Cuando un superior hace observación se convierte en una orden, a partir de que el presidente estuvo mencionando los hechos (adiestramiento de pandilleros en polígonos de tiro) hemos girado órdenes para las investigaciones”.

Para Merino este hecho es muy peligroso pues riñe con la justicia este tipo de accionar. “Utilizar polígonos para algo que no sea de la Fuerza Armada obviamente se le tendría que pedir permiso al presidente, él no permitiría que un ministro se salga de lo legal”. Advierte que la institución castrense tiene documentadas las visitas que hacen ajenos al Ejército. “Cuando ingresa a la Fuerza Armada cualquier persona, hay un libro donde queda registrado”. El ministro de Defensa no mete las manos al fuego por Munguía Payes en este delicado caso, aunque aseguró que ahora sí hay una muy buena comunicación entre CAPRES y Defensa Nacional. “Desconozco la relación del ministro anterior con el presidente anterior, pero la que existe hoy es una relación directa para la cartera de estado que dirijo”.

Con respecto al caso CENTRUM por una permuta de armas con la Fuerza Armada, Francis Merino dijo que toda la documentación está en manos de la Fiscalía General de la República, aseguró que van por buen camino, a pesar de tener información vaga al tema. “En el informe se dijo que se extraviaron 4 ametralladoras y se conoció que un oficial hizo abandono de servicio sin los permisos correspondientes y por ahí estamos tratando de investigar más”.

Merino Monroy resaltó los excelentes resultados que el Plan Control Territorial está tiendo al bajar considerablemente los homicidios en el país. “Del 1 de junio al 30 de noviembre de 2018 hubo 1576 homicidios, este año en la misma fecha son 907 homicidios, son 669 homicidios menos”. mencionó el capitán de navío quien aseguró que 826 miembros de la Fuerza Armada darán apoyo a la policía rural de la PNC.