Dos diputados de ARENA son excluidos por orden de López Davidson

El diputado Gustavo Escalante denunció al presidente del COENA, Gustavo López Davidson de separarlo de la Asamblea Conjunta Departamental del partido, por pensar diferente a la cúpula del instituto político. El legislador dijo que la actitud del dirigente es de un dictador.

“Y aunque no le guste Gustavo López Davidson soy diputado electo que paso x una elección interna para ser candidato. Y si nosotros no pensamos como usted no significa que nos pueda excluir. Sus aires de dictador al mejor estilo de Maduro van saliendo a la luz”, dijo el legislador en redes res sociales.

También, la diputada Felissa Cristales del departamento de la Libertad, ha sido separada de la Asamblea Departamental del partido y le envió un mensaje al máximo dirigente de ARENA. «Se lo advierto López Davidson está violentando mis derechos políticos, es contra la ley y no me voy a dejar», expresó en sus redes sociales.