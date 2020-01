Jorge Velado formó parte del pacto con pandillas

Las pruebas que vinculan al partido ARENA y su diputado Norman Quijano van cercando cada vez su defensa y negación de los hechos que confirman que durante la campaña presidencial 2014, los tricolores, sí negociaron con pandilleros de “alto calibre”, cuando Jorge Velado, estuvo a cargo de este instituto político.

Según la Fiscalía, Velado se comunicó con pandilleros por medio de una llamada realizada desde la alcaldía de Ilopango, lugar donde el ex alcalde, Salvador Ruano, estaba reunido con 4 cabecillas. El documento, al que tuvo acceso el periodista de TN21, David Cruz, reza de la siguiente manera:

«Don Jorgito aquí estoy con los muchachos, pero lo voy a poner en altavoz porque no me creen, ya que solo bolo ando, explíqueles usted que no es cosa mía sino del partido, que la misión que tenemos es ganarle a los terengos.”

La respuesta que el entonces máximo dirigente de ARENA, Jorge Velado, dio a Ruano fue «por dinero no había problemas, que si ellos (pandilleros) garantizaban que podían hacer el milagro, iban a tener más que eso, iban a tener un aliado». Posterior a eso Salvador Ruano pidió que no siguieran la llamada porque podían estar intervenidos los teléfonos.

Estas y otras pruebas con las que cuenta la Fiscalía podrían desencadenar en el desafuero del ex presidente y actual diputado de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, que este martes hizo de conocimiento público su postura al decir que “nunca negoció con pandilleros..”