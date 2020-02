APES no presentó terna para comisionados del IAIP

En entrevista radial la presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador(APES), Angélica Cárcamo, mencionó que no presentaron terna alguna para la elección del comisionado, por el gremio periodístico, para el Instituto de Acceso a la Información (IAIP). Las razones por las que no postularon fueron dos: vencimiento del tiempo otorgado por la Ley (60 días antes del nombramiento), y falta de aspirantes. «No presentamos una terna porque la Asamblea decidió en sesión extraordinaria, que ante la complicaciones que tenían los candidatos para participar no íbamos a presentar un candidato propietario y uno suplente, había que presentar una terna». Dichas complicaciones las enmarcan en que a varios aspirantes no tenían documentos que emiten instituciones como la Corte de Cuentas que tarda 20 días en entregar solvencias.

En su intervención, Angélica Cárcamo dijo que el proceso de selección fue publicado por la Secreataría de Comunicaciones de Casa Presidencial el 9 de diciembre. Sin embargo, adujo que no se tomaron en cuenta los días feriados y eso complicó más que los aspirantes al cargo no completaran la información. Por tal motivo solicitaron una ampliación del plazo por dos meses más, algo que según la APES, es un tiempo “prudencial”.

Según la presidenta de la gremial, la Secretaría de Comunicaciones de CAPRES, solo se les otorgó 4 días, lo que consideraron poco tiempo. A partir de ahí decidieron que era mejor no presentar propuestas, mucho menos una terna porque no tenían de “dónde escoger”, comentó el Relator de la Libertad de Expresión de la APES, Serafín Valencia.

Esta no es la primera vez que el gremio periodístico tiene problemas para elegir a su terna para ser candidatos a comisionados del IAIP. En abril 2019, Cecilia Morales, quien se postuló como comisionada titular denunció que APES tenía favoritismos y que hubo irregularidades en el proceso de seleccióm a favor de Alicia Miranda Duke. Morales señaló que el entonces presidente Rigoberto Chinchilla hizo un uso “discrecional” de la forma de evaluación de los participantes. (Nota publicada por El Diario de Hoy el 9 de abril de 2019)

También denunció que Miranda Duke, en su momento, tenía conflicto de intereses si era nombrada como comisionada del IAIP, porque en ese entonces, su papá Jaime Miranda, fungía como vicecanciller de la República durante la admininstración del expresidente Sánchez Cerén, a lo que Miranda respondió en su momento que: “mi vínculo está y soy clara en decirlo” (Entrevista publicada por Diario El Mundo el 15 de abril de 2019)