Coyuntura política no afecta la calificación de riesgo del país

La comisionada Presidencial para Operaciones y Gabinete, Carolina Recinos aseguró este miércoles en una entrevista televisiva que, la coyuntura política ocurrida el pasado fin de semana en la Asamblea Legislativa, por la negativa de los diputados de aprobar los fondos para el Plan Control Territorial, no afecta la calificación de riesgo del país.

“Ellos se sentirían muy preocupados si nosotros, por ejemplo, no tendríamos liquidez de caja y no cumpliéramos con nuestras obligaciones de pago de la deuda pública, cosa que no está ocurriendo”, aseguro la comisionada.

La funcionaria informó que los equipos técnicos de las calificadoras de riesgo están en el país desde la semana pasada, evaluando las condiciones económicas en las que se encuentra El Salvador.

La comisionada Recinos considera que hay grupo de legisladores que están empeñados en bloquear la aprobación del préstamo para que el Gobierno no pueda continuar con el exitoso Plan Control Territorial.