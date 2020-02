Diputados finalizan una extensa y poco útil interpelación a ministra de Salud

Luego de dos días, incluído uno de fin de semana, donde se gastaron recursos del Estado y que pudieron haber sido ocupados para cuesitones más releveantes, los diputados de la Asamblea Legislativa finalizaron la interpelación hacia la ministra de Salud, Ana Orellana, quien respondió de forma técnica y pruebas científicas, que no hubo problemas de salud en la población por la contaminación de agua en la planta de Las Pavas por la proliferación de algas.

“Yo no entiendo si esta es una interpelación o es un juicio, sin embargo, les repito: el Ministerio de Salud no es abastecedor, no es administrador, no es el operador del agua y quiero que quede claro que no hubo problemas de salud en el país durante esa contingencia», sostuvo la ministra Orellana.

Orellana Bendek agregó que “este no es un tema de blanco o negro. No es un juicio, entiendo yo, porque este no es un tribunal. Me parece que va tomando forma de linchamiento político porque yo he sido bien clara sobre las atribuciones del Ministerio de Salud en el tema agua.”

La ministra de Salud señaló que el presidente Nayib Bukele pidió mejorar el equipo científico y avanzar en el tema. Agregó que por las acciones tomadas a tiempo se evitó una epedemia .»No hubo ni una muerte, no hubo incremento de infecciones gastrointestinales», indicó.

Durante su participación la titular del ramo criticó a diputados del FMLN utilizaron fotos de una crisis que se dio en Argentina como algo que sucedió en el país y finalizó diciendo que el problema del agua en El Salvador no inició en el gobierno del presidente Bukele y que debió ser atendida por administraciones pasadas sin embargo, a partir hoy eso cambiará.