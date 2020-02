CONAMYPE entra en la era digital en apoyo a empresarios y emprendedores

La tramitología y burocracia es lo que lo que los pequeños y micro empresarios se evitarán debido al lanzamiento de la plataforma digital “Mi cuenta MYPE”, iniciativa que La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) la cual propiciará un espacio de interconexión con instituciones públicas para eliminar trámites y papeleos engorrosos, un paso hacia la digitalización de los servicios para este tipo de empresas que ya incluye el “Registro MYPE” y contará pronto con una aplicación móvil de la institución.

“Usted ya no va a tener que ir con copias de su renta, de su IVA, de su DUI, de su NIT, etc. porque todo va a estar automáticamente conectado, ya no va a ser necesario ir a sacar todas las fotocopias”, aseguró el presidente de la CONAMYPE, Paul Steiner, que agregó que, “Adicionalmente nos da la habilidad de poder validar qué información tienen sobre nosotros, porque esa información se usa para poder tomar decisiones por parte del gobierno, la banca etc.”, dijo, añadiendo que la plataforma permitirá además a concursas de forma más ágil en licitaciones públicas.

La plataforma fue desarrollada con el apoyo del Programa de Facilitación de Negocios de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en un esfuerzo que, de momento, permite establecer una conexión entre las micro y pequeñas empresas (MYPE) con unas 14 instituciones del Estado que manejan algún tipo de información relacionada al funcionamiento de estas.

Por medio de esta herramienta los empresarios de este sector podrán llevar mejores controles administrativos y financieros, accediendo a documentos administrativos, realizando trámites en línea como impuestos (calcular, declarar y pagar), seguro de salud, operaciones municipales y en el registro de comercio, así como acceder a otros servicios como elaboración de presupuesto familiar y del negocio, contabilidad formal e información sobre servicios crediticios.

El presidente de la CONAMYPE aseguró que con esta plataforma los micro y pequeños empresarios podrán mantener un perfil actualizado en línea que les permitirá acceder de forma más ágil a servicios crediticios en el sistema financiero y a otras operaciones de carácter público, como la participación en licitaciones. Además tendrán conectividad entre las micro, pequeñas y grandes empresas, por medio de la creación de una “Tarjeta MYPE”, que servirá como tarjeta de presentación de las empresas.