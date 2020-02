Xavi Zablah Bukele: «Que no se nos olvide luchar por el bien y por lo justo

El candidato a la presidencia del partido NUEVAS IDEAS, Xavi Zablah Bukele, por medio de su cuenta de twitter envió un mensaje a todos los militantes de ese instituto político, a quienes les exhortó a nunca olvidar su esencia, y a luchar siempre por el bien y por todo lo justo.



«Que no se nos olvide nunca de donde venimos, que no se nos olvide nunca por lo que hemos luchado, que no se nos olvide nunca que tenemos que seguir en el camino correcto, que no se nos olvide la esencia de NUEVAS IDEAS, luchar por el bien, luchar por lo justo», escribió Zablah Bukele, en su red social.



Xavi, trabajó junto al ahora Presidente de la República, Nayib Bukele, para fundar el Movimiento Político NUEVAS IDEAS, que posteriormente, con la firma de más de 200 mil personas pasó de movimiento a partido político.



NUEVAS IDEAS, realizará el próximo 1 de marzo su elección interna para escoger a las nuevas autoridades para un período de cinco años; son cuatro los aspirantes a la presidencia de ese partido, de los cuales, Zablah Bukele, es quien goza con el respaldo de la mayoría de miembros de ese instituto político.