FMLN y ARENA tienen una alianza nociva para el bien del país

El secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro manifestó que el presidente Nayib Bukele “nos ha dado la orden clara de trabajar por la población, de no alejarnos de ella, porque es la población la que nos eligió, y nos debemos, eso es lo que estamos haciendo, buscando soluciones, dijo el funcionario en la entrevista matinal de TVO Canal 23.

Castro aseguró que el decreto vetado por el Presidente Nayib Bukele sobre la Ley de Reconciliación, los diputados ahora tendrán que ver si logran superar el veto. Agregó que es importante que la población conozca que esas votaciones apenas alcanzaron los 44 votos . También le llamó la atención la actitud del FMLN que no votó en contra cuando tenían todo a su favor para hacerlo.

El funcionario se refirió a los resultados de las encuestas que aprueban los 9 meses Gestión del presidente Nayib Bukele en el tema de seguridad. Conan Castro aseguró que el tema de las pandillas es donde más se ha trabajado para solucionar un problema de 30 años de existencia. “Encontramos un país con muchas deficiencias. El Plan Control Territorial dando buenos resultados. El dinero solicitado no es para el Ejecutivo, el dinero es para las tropas de la PNC y la FAES, “sostuvo.

Con respecto a las interpelaciones de los ministros y responsables de autónomas, Conan Castro mencionó que los diputados solo pueden sugerir la destitución de alguno de ellos, pero esas resoluciones no son vinculantes. Por tal motivo consideró que muchos parlamentarios no seguirán en el 2021. Consideró que la interpelación del ministro de Defensa es un juego político; que no es un desgaste para el Ejecutivo, si no es un desgaste para los “Padres de la Patria, es decir para ellos mismos. “Da lástima, da tristeza. Estamos en un año preelectoral y la población pasará la factura, señaló.

Por último, agregó que es importante hablar de cómo se creó esa comisión de antejuicio del diputado Norman Quijano. El FMLN vota a favor de esa comisión y sabía desde un principio que no había votos suficientes para desaforar a Norman Quijano. Pero ahondó diciendo que No es un tema de declarar culpable a Norman Quijano. El FMLN está haciendo una agenda política-partidaria que le hace el mingo, mingo a ARENA. Ahora son la misma cosa, aseguró