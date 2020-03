Estado de Excepción sería para combatir COVID19, no para coartar libertades

En conferencia de prensa, el Gabinete de Salud Ampliado, brindó detalles de las acciones tomadas, para seguir evitando la entrada de la pandemia mundial a El Salvador. «Nuestro país está demostrando que estamos preparados, que estamos haciendo lo correcto y que el Presidente Nayib Bukele ha decidido en cada momento las medidas correctas para proteger a la mayoría del país ante el COVID 19, destacó la comisionada presidencial, Carolina Recinos.

Recinos aseguró que la alerta roja ordenada por el Presidente Nayib Bukele por el COVID19 Implica una intensificación de los protocolos preventivos que ha puesto en marcha todo el Gabinete de Salud Ampliado. En ese sentido, Carolina Recinos expresó que la solicitud hecha por el Presidente Nayib Bukele a la Asamblea Legislativa de régimen de excepción no incluye la suspensión de la libertad de expresión y de prensa o de situaciones que no están relacionadas con el COVID19. «No nos interesa coartar libertades, lo que necesita el Gobierno de la República son facultades y mecanismos constitucionales para actuar y no confundir a los salvadoreños», reiteró la comisionada presidencial Carolina Recinos.

Sin embargo, reiteró que «la información oficial está aquí y las medidas que se han definido se comunican a través de este Gabinete de Salud Ampliado», dijo la comisionada Recinos exhortando a la población a evitar la desinformación ante esta emergencia por el COVID19.

También dentro de las medidas que el Gobierno de la República tomará por la alerta roja por el COVID19 también implica un despliegue de la Fuerza Armada en los puntos ciegos del país para evitar el ingreso de personas de forma ilegal, que si lo hacen serán capturadas y enfrentarán un proceso judicial. Recinos agregó que «no vamos a permitir que se abuse de los precios y se genere pánico en la sociedad.” Recordó que el Gobierno mantendrá una supervisión de los mercados para evitar acaparamiento, especulaciones y desabastecimiento.

El viceministro de Operaciones en Salud, Francisco Alabí, afirmó que ante la “alerta roja” del COVID19, el Sistema Integrado de Salud cambia a un estatus de atención de emergencia. «Esto permite activar nuevos protocolos, sobre todo ante síntomas respiratorios», planteó.