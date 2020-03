Defensoría presentará propuesta para regular precios de canasta básica por Alerta COVID19

Este viernes el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar destacó que el aislamiento en casa es el método más efectivo para enfrentar la pandemia del COVID19. Sostuvo que las medidas que se tomaron nos dieron tiempo para enfrentarlo. También Salazar hizo un llamado a quienes sigan devengando sus salarios a que honren sus deudas, juntos podremos salir adelante, Las medidas económicas que lanzó el Gobierno es para quienes están en cuarentena o en sus viviendas sin generar ingresos, dijo.

Ante la venta de mascarillas y alcohol gel a precios altísimos en redes, y en una situación en que el mercado no se regularía por sí mismo; el titular de la Defensoría aseguró que estos abusos no se van a permitir por lo que se estableció un precio máximo, el cual es de obligatorio cumplimiento. Sin embargo por la inmediatez con la que se necesitan algunos productos se trasladarán por vía aérea, lo que implica un mayor costo, el proceso de regular los precios incluye también la adecuación de estos. Afirmó.

Siempre en el mismo tema, Ricardo Salazar llamó a la población a denunciar a quienes venden mascarillas o alcohol gel a precios superiores a los establecidos o conocen dónde se estén almacenando, puede hacerlo al 7860-9704 o al 910.

Por otra parte, Salazar dijo que la mejor herramienta que podemos tomar para enfrentar el COVID19 es quedarnos en casa, que es un espacio controlado y cuidar a nuestras familias.

El titular de la Defensoría afirmó que con los supermercados se ha logrado el control de cuántos artículos puede comprar una persona, algunas personas no usarán todo ello como las mascarillas, que son necesarias para el personal de seguridad y de atención. Pero indicó que se debe hacer un uso racional de nuestros recursos, cuidar nuestro nivel de endeudamiento, hay que hacer cambios en nuestros hábitos y en nuestros gastos, señaló Ricardo Salazar, que agregó que “ese artículo de más que una persona lleva puede hacer falta en otro hogar, debemos de pensar en los demás.”

La Defensoría del Consumidor adiviritió a aquellos proveedores que no estén vendiendo los insumos según el precio establecido no solo recibirán una multa, sino también a la incautación del producto. Además otra de las acciones en beneficio de la población es que se presentará pronto la propuesta para regular de precios para la canasta básica, el mercado actual no tienen condiciones que lleven a un aumento a los precios actuales, señaló Salazar.