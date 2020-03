Santa Ana y San Salvador con más personas retenidas por no atender cuarentena domiciliar

El ministro de Defensa, Francis Merino Monroy dijo que «hay muchos salvadoreños que no acatan las indicaciones, eso complica más las cosas». Agregó que hasta hoy 374 personas han sido retenidas por no acatar la cuarentena domiciliar, incluso algunos en estado de ebriedad, lamentó el funcionario. Merino informó que los municipios de Santa Ana y San Salvador registran la mayor cantidad de personas retenidas por no acatar la cuerentena. Recordó que se han desplegado a más de 9,000 militares para garantizar su cumplimiento

Merino Monroy aseguró que las 374 personas retenidas por incumplir la cuarentena domiciliar fueron llevadas a centros de contención. Además sostuvo que la Fuerza Armada no está violentando derechos en el cumplimiento de la norma y que la ciudadanía tiene libertad de hacer denuncias. Destacó que no hay justificación para circular por las calles, más que los casos establecidos en el Decreto Ejecutivo que declara la cuarentena domiciliar. Estas incluyen la designación de una personas por familia para comprar víveres.»Lo que se pretende es evitar exponer a la sociedad al virus, el aislamiento es una medida razonable en estos tiempos», afirmó el ministro

Siempre en el mismo tema, el ministro de Defensa afirmó que «no se está encarcelando a la gente, hay que ser muy claros», pero quienes incumplan la cuarentena domiciliar serán trasladados a un centro de contención ante el riesgo de contagios. También exhortó a la comprensión de los salvadoreños. «Es una situación incómoda, se ha roto con la cotidianidad del país», afirma. Sin embargo recalcó que se trata de una situación inédita, una pandemia global por el COVID 19.

Francis Merino, en su intervención en una entrevista de tv dijo que el Gobierno entregará un subsidio de $300 a los hogares cuyos ingresos se han visto afectados por la cuarentena domiciliar. Agregó que el mecanismo para la transferencia se dará a conocer a la brevedad. Aunque finalmente dejó en claro que “no estamos haciendo esto para desafiar a la población, estamos haciéndolo para darle un beneficio y enfrentar juntos el COVID19”, señaló.