Contagiados de COVID 19 están estables y aislados

El viceministro de Operaciones de Salud, Francisco Alabí, afirmó que “tenemos cinco casos confirmados de coronavirus, llegaron al país procedentes de España e Italia lo que nos indica que el virus todavía no circula en el territorio.” Explicó que no pueden descartar que más personas contagiadas hayan ingresado por uno de los puntos fronterizos “ciegos”, como ocurrió en el primer caso, sostuvo.

Alabí dijo que son cuatro hombres y una mujer entre edades de 20 y 70 años los pacientes positivos a COVID19 “están estables, creemos que no van a tener ninguna complicación”. Además agregó, “estamos haciendo pruebas en los centros de contención. A pesar que a algunas personas se les han hecho los análisis y han sido negativos, tienen que cumplir la cuarentena de un mes”,

También, sostuvo que hay siete personas sospechosas de portar el virus debido a que han estado en contacto con gente que se había contagiado, “a ellos se les van a hacer las pruebas de COVID19, afirmó Alabí.

El viceministro Francisco Alabí aseguró que “todas las medidas de prevención que tomó el Gobierno, desde un inicio, han dado resultados favorables “le pido a la población que continúe acatando las medidas preventivas”. Además, señaló que “no tomamos pruebas masivas de COVID19 masivas porque no circula el virus en el territorio, las pruebas las tomamos a los grupos de riesgo”, afirmó.

En el espacio de entrevista de tv, Francisco Alabí indicó que el uso de la mascarilla no asegura que no va a contagiarse, pero reduce el riesgo. “Las mascarillas de tela no funcionan y pueden generar un foco de infección”. Enfatizó en que todos los días se están corriendo pruebas de COVID19 porque a diario ingresan pacientes en hospitales con síntomas similares a la enfermedad”, destacó el viceministro de Operaciones en Salud.

Alabí hizo un llamado a la población a informarse solamente por los canales oficiales y no contribuir a generar pánico con falsa información. Afirmó que cuando las personas han tenido COVID y se curan, luego reciben el alta médica, “no hay riesgo que puedan contagiar a otra persona”, explicó y a finalizó diciendo que “el país se encuentra mucho mejor en relación a otros países que tiene mejores sistemas de salud”.