Ministerio de Salud ocupará los fondos de préstamos de forma eficiente para combatir COVID19

Este miércoles, el viceministro de Salud de Operaciones, Francisco Alabí, confirmó que El Salvador reporta 9 casos por COVID19. Todos se encuentran estables, no presentan sintomatología y están cumpliendo el aislamiento, siguiendo el protocolo indicado por la OMS. Explicó que los 4 nuevos casos han sido importados, al igual que los 5 anteriores. Lo más importante es identificar los contactos dice, una tarea ardua que se realiza, respetando los protocolos para garantizar la salud de los pacientes y de la población

Francisco Alabí dijo que «la población debe enfocarse en cumplir las medidas, nosotros seguimos trabajando en las acciones de prevención para disminuir la progresión de la enfermedad y en el manejo adecuado de los pacientes confirmados con COVID19”.

Siempre en el mismo tema, Alabí destacó que «todos los casos confirmados han sido importados, por ello se facilita la identificación de los contactos. Sin embargo, hay una gran cantidad de personas que ha ingresado por puntos ciegos, que significan un potencial riesgo». Aunque el Viceministro de Salud de Operaciones aseguró que no se puede garantizar que no haya eventualmente casos propios, debido a la irresponsabilidad de salvadoreños que han ingresado al país por puntos ciegos, por lo que pide a la población informar si conoce casos como estos

También aseveró que «si no seguimos el distanciamiento social y tenemos la enfermedad, la vamos a transmitir a todos con los que tenemos contacto, y es así como se va propagando. Es por ello que esta medida, unida a la restricción de movilidad son fundamentales para prevenir”. Por tanto pidió a la población ser responsables en el cumplimiento de las medidas. «Quedarse en casa es lo más importante, luego pedimos no utilizar mascarillas de tela, pues esta demostrado que no tienen efectividad»,

En otro tema sobre el préstamo en la Asamblea Legislativa sostuvo que «la autorización de los fondos que estamos pidiendo son fundamentales para tener disponibilidad de los equipos adecuados para atender a la población en la Alerta COVID19. Se trata de decidir rápido, aunque no sea perfecto». Además reiteró que el personal del Ministerio de Salud debe utilizar eficientemente los recursos, el sistema de salud continúa brindando atención a la población de manera normal, esta pandemia se suma, por lo que es importante ser concientes en el uso de los recursos, puntualizó.