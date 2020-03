Gobierno se adelantó con medidas para evitar propagación del COVID-19

El ministro de Gobernación, Mario Durán, afirmó que el presidente Nayib Bukele empezó a ejecutar acciones desde el 16 de enero para prevenir el coronavirus, por esa razón se instaló el Gabinete de Salud Ampliado.

«Desde que se supo del primer caso en China, nuestro Gobierno empezó a ejecutar acciones y se instaló el Gabinete de Salud Ampliado y desde el 16 de enero no hemos parado con todas las acciones preventivas y sanitarias», señaló.

Las medidas preventivas para evitar el contagio del COVID-19 no fueron del agrado de la población, pero el distanciamiento y cuarentena son factores que cortar la propagación del virus.

El ministro de Gobernación reconoce que no esta situación no sería nada fácil. «Sabemos que no va a ser fácil, le pido a la población que este tranquila, si acata las indicaciones y se queda en casa, no tiene porqué alarmarse».

Ante esta emergencia por el COVID-19 es necesario que los Órganos del Estado se sumen al Ejecutivo para trabajar junto para combatir el coronavirus, dijo Durán en una entrevista de radio este jueves. El Salvador suma 13 casos positivo, 10 de ellos son hombres y 3 mujeres.