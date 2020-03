Ejército continúa trabajando en puntos ciegos para evitar riesgo de contagio del coronavirus

El ministro de la Defensa Nacional, René Merino Monroy dijo que han extendido los puntos ciegos en las fronteras, con el fin de redoblar la seguridad en esos lugares durante la emergencia por coronavirus. En total son ahora 186 puestos permanentes, dijo.

En cuanto a las personas que no han respetado la cuarentena o no han explicado porque no estaban acatando la media, el titular castrense dijo que hasta hoy en la mañana habían retenido 712 personas, de ellas 300 están en un centro de retención.

Merino Monroy aseguró que la Fuerza Armada no ha irrespetado los derechos de los salvadoreños durante la emergencia. “No hemos recibido reportes de miembros de la FAES que hayan violentado derechos humanos en esta #AlertaCOVID19SV”.