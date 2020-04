Progresión de COVID19 se mantiene lenta gracias a las medidas sanitarias tomadas por el presidente Nayib Bukele

El ministro de Salud, Francisco Alabí, aseguró que su labor será progresar en el tema de salud, “queremos acercar más los servicios, humanizar una prestación que por años ha sido deplorable”. Agregó también que la progresión del COVID19 ha sido lenta, pero no significa que los salvadoreños no van a atender las medidas sanitarias. “Aunque el porcentaje de letalidad es bajo pero la población no debería de confiarse”.

Tras las aglomeraciones, el distanciamiento social es importante y “con lo visto ayer, no significa que por eso ahora toda la población puede salir de sus casas”. Además expresó que en la pandemia del COVID19 hay márgenes de error que hasta grandes países lo han experimentado. Dijo también que no se debe aprovechar la ayuda económica que da el Gobierno para que sectores políticos generen pánico en la población.

En cuanto a los contagios de COVID19, Alabí dijo que hay 32 casos positivos de 19 en El Salvador, los dos más recientes procedían de Estados Unidos, se trata de un hombre de 60 años que ingresó al país el 14 de marzo y de Panamá una mujer, de 30 años, que arribó el 13 de este mes.

El ministro de Salud destacó que “la estrategia nuestra fue captar a todas las personas que vinieron de países para retener el virus. Estas personas se mantuvieron en estrecha vigilancia. Explicó que se realizan constantemente pruebas de COVID19 a personas con sintomatología, ya sea en centros de contención o en hospitales. “De todos los casos positivos se tiene conocimiento de los nexos”

Franciso Alabí expresó que la población debe estar tranquila con las medidas de observación territorial. El distanciamiento social y la cuarentena domiciliar es la garantía de que el COVID19 no se propague. Porque los números del paies, en cuanto a la crisis, son favorables en relación a países de Europa y Estados Unidos. Esto es el resultado de las medidas sanitarias que ha tomado el gobierno del Presidente Nayib Bukele.

En otros temas el ministro Alabí dijo que todo el sistema de salud se ha enfocado para atender la Alerta COVID19 pero las emergencias por padecimientos generales no se han detenido. También, en cuanto a la adquisión de ventiladores mecánicos asegura que ya hicieron el pedido, pero es un proceso que requiere tiempo debido a que otros países, cuyas poblaciones son más numerosas, demandan grandes cantidades de estos aparatos. Con respecto a la compra del medicamento Interferón, de Cuba se espera que OMS confirme que actúe contra el COVID19 y no que ataque los síntomas.