Fuerza Armada brinda seguridad aplicando Plan Control Territorial en la Alerta COVID19

El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy mencionó que «lo importante es poner en práctica todas las medidas sanitarias, el distanciamiento físico entre personas es fundamental, está demostrado científicamente como se transmite el COVID19 y por ello lo importante es quedarse en casa. Agregó que «la cantidad de casos que tenemos confirmados de COVID19 es controlable pero es una realidad que debemos enfrentar con medidas clave; sin embargo el Gobierno necesita el apoyo de la gente: hay que guardar cuarentena domiciliar, no hay que salir de la casa», afirmó.

Merino Monoy resaltó que el presidente Nayib Bukele ha dado instrucción que la gente que está trabajando, de todo el Gobierno, en tareas relacionadas con el COVID19 se le dará un bono de $150; esto incluye a los soldados, es un incentivo para fortalecer a la tropa», manifestó.

En temas de seguridad recordó que «en los 186 puntos ciegos del país hay presencia militar, en varios incluso estamos integrados con la Dirección General de Migración y la Policía Nacional Civil (PNC). Teníamos 142 puntos permanentes, el resto se patrullaba, pero hoy está reforzado el comando Sumpul ante la pandemia del COVID19. También agregó que «para nosotros es importante la información que se genera en el territorio, nosotros no cesamos en el patrullaje y en todos los casos intervenimos, incluso estamos contribuyendo en la búsqueda de nexos epidemiológicos de los casos de COVID19. El ministro de Defensa agregó que «hay lugares inhóspitos donde está la tropa controlando el territorio, por ejemplo toda la zona fronteriza de Metapán, San Cristobal y la parte norte de Chalatenango, ahí hemos levantado la moral de la tropa con diferentes acciones».

El ministro Monroy indicó que «todo lo que hace la Fuerza Armada lo está supervisando el Alto Mando, nos dividimos y hacemos tareas de verificación, el rol que jugamos ante esta emergencia por el COVID19 es fundamental para mantener seguridad y tranquilidad en el país». Destacó además que «son 186 los capturados hasta el momento por intentar pasar por puntos ciegos que ya están en los centros de contención. Quiero además desmentir todo rumor de toque de queda o Estado de Sitio, es completamente falso»,

Con respecto a los homicidios, Monroy señaló que «el año pasado, en marzo, hubieron 239 homicidios pero este mes que pasó solo se registraron 65, esto representa un 78% de efectividad de Plan Control Territorial con un promedio de 2.09 diario, son cifras históricas para nuestro país». Ante ello subrayó que «estamos en cuarentena por el COVID19 pero no hemos descuidado la parte de seguridad pública, el Plan Control Territorial sigue dando excelentes resultados, cifras históricas, y vamos a continuar con la misma dinámica».

Merino Monoy invitó a tomar conciencia de la situación del país.»Yo voy a seguir insistiendo: la gente que no debe de trabajar, que no va a comprar alimentos, o que no tiene una emergencia real, por favor: Quédese en Casa. Esta es una medida inteligente para frenar el COVID19.