Gobierno mejora red eléctrica del país en la Alerta COVID19

El presidente de la Empresa Transmisora de Electricidad en El Salvador (ETESAL), Edwin Núñez, dijo que el presidente Nayib Bukele ha tomado las medidas oportunas para enfrentar el COVID19. “Solo pensemos cómo estaría el país si no se hubiera tomado acción, el virus estaría por todas partes. Se han tomado las medidas necesarias», afirmó.

Núñez afirmó que «hemos trabajado en el Hospital Saldaña para mejorar la UCI y en el caso del hospital de CIFCO nos encontramos apoyando la construcción, es un trabajo en equipo para beneficio de los salvadoreños», expresó.

Agregó que el presidente Nayib Bukele ha girado indicación de que se mantenga funcionando la red eléctrica del país para llevar energía a los salvadoreños en la emergencia por el COVID19. “Apoyamos todas las acciones que garanticen el bienestar de la población», señaló.

El titular de ETESAL también dio este consejo: «Pedimos a la población que antes de salir piense en su familia. Si no es necesario, no salgan. En nuestro caso, no podemos porque estamos trabajando por la red eléctrica del país, para llevar energía a la población». Finalemente como un mensaje de tranquilidad, Edwin Núñez dijo hay capacidad instalada para generar y proveer energía, la cual se encuentra mayormente en combustibles fósiles, red hidroeléctrica, biomasa y geotérmica», puntualizó.