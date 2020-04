Decreto Ejecutivo 19 no es inconstitucional

El secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, aseguró que los partidos políticos están pensando en sus votos debido al año preelectoral, por tal motivo se ha politizado la emergencia y se busca desprestigiar al Ejecutivo, esta no es una postura correcta ante una situación tan grave como el COVID19. Castro indicó que la Asamblea Legislativa está invadiendo las funciones del Gobierno debido a que están queriendo definir cuales son las medidas aplicables en materia sanitaria, ellos sólo deberían de ser un conducto en materia de legislación para facilitar y enfrentar de mejor manera la AlertaCOVID19, sostuvo.

El secretario jurídico mencionó que la cuarentena continúa basándose en el Código de Salud y estará vigente hasta el 28 de abril, como lo establece el Decreto 19. Luego se evaluará la situación, con criterios legales y sanitarios, y se tomará la decisión si sigue o no. Conan Castro afirmó que el Código autoriza al Ministerio de Salud a tomar las medidas que son preventivas. Agregó que la Sala no ha dicho que es inconstitucional sino que sea según el artículo 136 del Código de Salud, que se está acatando. Agregó que el presidente Nayib Bukele mantiene la voluntad de aplicar todas las medidas para salvaguardar la vida de los salvadoreños ante el COVID19. Manifestó que el Gobierno espera que este día haya una prórroga en la Asamblea Legislativa y, en caso de no haberla, sigue en vigencia el Decreto 19. Sobre el tema Castro reiteró que el Ejecutivo ha aplicado medidas preventivas no sancionatorias, mientras que la Sala señala que si así fuese el caso deben de estar en una ley secundaria, explicó el secretario. En cambio los proyectos presentados por ARENA y el FMLN se enfocan en sanciones.

En otro tema, el secretario jurídico afirmó que no se está bloqueando el trabajo que por Constitución le corresponde a la Procuraduría de los Derechos Humanos, incluso hay acuerdos con Salud. Pero hay que recordar que lo que hace el Gobierno en este momento es garantizar la salud de la gente. “No pretendemos violar el derecho de nadie, pero una persona que sale de su vivienda puede poner en riesgo a toda una comunidad, por eso es que estamos trabajando duro por la población”. Conan Castro enfatizó que no se está deteniendo a nadie, se están haciendo retenciones preventivas en casos donde no hay una justificación de andar en la calle y será un médico el que determine si hace la cuarentena en un centro de contención. También dejó en claro que no es la Presidencia de la República ni la Policía quien retiene a la persona sino que es el Ministerio de Salud que determina el cumplimiento de la cuarentena vigilada para garantizar la salud de los salvadoreños.

Finalmente el abogado informó que este jueves el órgano Ejecutivo va a presentar un plan de reactivación económica de las pequeñas y medianas empresas y además programas para apoyar a todos los empleados y trabajadores. Recordó además que es el Presidente el interlocutor de estas medidas y el que asume el liderazgo ante la población durante la AlertaCOVID19.