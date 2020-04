Colegio Médico declinó invitación de Ministerio de Trabajo informó Rolando Castro

Rolando Castro informó que en el Ministerio de Salud y Seguro Social hay muchas jefaturas de las administraciones anteriores. Agregó que el presidente Nayib Bukele ordenó al Ministerio de Trabajo verificar la entrega del material médico. Indicó que se convocó a los sindicatos del ISSS y del Ministerio de Salud y al Colegio Médico a un reunión, pero este último declinó participar. Hoy habrá equipos del Ministerio de Trabajo verificando la entrega de los equipos médicos.

El ministro Castro informó que en la reunión de ayer participaron todos los sindicatos, hubo representación de los 30 hospitales y de los 14 departamentos; incluso SIMETRISSS señaló que apoyarán con sus especialistas. El funcionario aclaró a los directores de todos los hospitales nacionales y del ISSS que el Ministerio de Trabajo no se tolerará que no se entregue el material, ni que se asigne de manera discrecional. También informó que las empresas de seguridad y limpieza para hospitales, que cobran hasta $700 por persona y pagan el salario mínimo, están obligadas a dar equipo de bioseguridad a sus empleados y si no lo hacen serán visitados por el Ministerio de Trabajo.