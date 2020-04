Reanudar clases dependerá de la evolución del COVID-19 en El Salvador

El Gobierno del Presidente Nayib Bukele está claro que no es el momento para reanudar las clases por la emergencia por la pandemia por el coronavirus, la prioridad del mandatario es proteger la salud de los estudiantes dijo la ministra de Educación, Carla de Varela.

“Es muy prematuro decir si vamos a regresar (a las escuelas) en julio, en agosto… porque todo depende de la evolución de la pandemia”, declaró durante una entrevista de televisión.

El COVID-19 ha cambiado al mundo, al igual el sistema educativo de cada país. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele le está apostando a la tecnología para que los estudiantes sigan su año académico a pesar de la pandemia.

La funcionarias dijo que se continuará con una educación no presencial cuyos detalles están definidos en la página web https://www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/. “En esta segunda fase estamos no solo actualizando el micrositio digital, sino que haciendo llegar guías impresas a todos los alumnos que no tienen acceso a internet y además estamos produciendo material para televisión y radio”.