Alcaldías colaboran en la AlertaCOVID19, pero se necesita más colaboración ciudadana

El director de Protección Civil, Willian Hernández señaló que hay muchos alcaldes que han respondido al llamado del Presidente Nayib Bukele pero todas esas acciones no son suficientes sin el apoyo de la ciudadanía, es una problemática que se debe afrontar en conjunto. “Sin el apoyo de los ciudadanos no se puede lograr nada, porque los vectores somos nosotros, los seres humanos, no podemos lograr la contención con tanta gente circulando”, aseguró el funcionario

Por su parte el representante de la Organización Panamericana de la Salud, mencionó que en América Latina está creciendo la cifra de casos, y los países están llegando al límite de la capacidad de atención, debemos parar la transmisión comunitaria, señala Carlos Garzón.

“Estamos en una ruta de mucho esfuerzo y no podemos echar por la borda los sacrificios que venimos haciendo desde el 16 de enero, todo por grupos que minimizan esa labor, porque tienen otros intereses”, señaló la comisionada presidencial Carolina Recinos.