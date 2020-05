Cuarentena más estricta de 15 días para aplanar curva de contagios #COVID19

La comisionada presidencial Carolina Recinos afirmó en conferencia de prensa, que está por entrar con más fuerza al país y, si ha colapsado el sistema de salud de naciones desarrolladas, puede causar un fuerte impacto sanitario en El Salvador, si la población no acata las medidas. «Esta cuarentena va poner la disciplina suficiente en la población: hoy sí vamos a hacer una cuarentena en serio, para que prevalezca la vida y, sólo al salir de este momento, podemos hablar de economía, ahorita lo importante es la vida”sostuvo la funcionaria.

«No vayamos a ser participes de una cantidad de muertos que nos va a dejar marcados como país. Ya no estemos viendo a otros países, veamos al nuestro»prosiguió Recinos.

Por su parte el ministro de Salud, Francisco Alabí, exhortó a la población a que «no seamos uno más de las estadísticas, quedémonos en casa, cumplamos todas las medidas». El ministro de Salud afirmó que «la mayoría de acciones que van a evitar que nos contagiemos de COVID19 son aquellas que tienen que ver con nuestro cumplimiento de la cuarentena. Pedimos a la población que no salgan, no se expongan, no pongamos en riesgo la vida».

«No va haber uber, ni taxis, ni transporte público y serán las empresas las que se encargarán de trasladar a sus empleados por medio de transporte privado. El personal de la PNC y de Salud y otras áreas serán trasladadas por el Gobierno”, manifestó Carolina Recinos que agregó que «tenemos que poner de nuestra parte, y no se trata de quitarle el medio de vida a nadie, sino que de resguardarle la vida a los salvadoreños».

También el secretario jurídico de la Presidencia Conan Castro explicó que la autorización de circulación con base al último dígito del DUI se aplicará para varias actividades, no sólo para ir a comprar al supermercado o al mercado, sino también para ir a la farmacia y al banco.

Finalmente Conan Castro informó que pedirá a la Asamblea Legislativa la equiparación de las fechas de los otros decretos hasta el 21 de mayo, día que culmina el decreto número 22 de cuarentena especial.