Reapertura de la Economía salvadoreña será paulatina

La comisionada Presidencial Carolina Recinos explicó que se requiere de una cuarentena domiciliar disciplinada y aseguró “que estos 15 días podamos guardarnos en la casa para evitar los contagios”. La funcionaria agregó que las rutas de buses públicos no tienen permiso para circular y añadió que las únicas unidades que pueden funcionar son para dar el servicio a las personas que están trabajando en la Alerta COVID19.

Por su parte el secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro afirmó que las nuevas disposiciones de prevención por el COVID19 no son antojadizas de parte del Gobierno, y mencionó que fueron de consenso con la empresa privada. “Nosotros no estamos pensando en política en este momento, se trata de salvar vidas porque es un virus que está en la calle y no podemos permitir que los hospitales colapsen”, subrayó Castro.

“Estamos trabajando por aplanar la curva de los casos, por salvar vidas, eso es lo importante. Felicito a la población porque ayer y hoy se ha acatado la cuarentena”, destacó la comisionada Presidencial Carolina Recinos, quien agregó que “nosotros queremos volver a pintar de colores El Salvador Estamos planificando el regreso, pero no será de manera abrupta. Otros países retornaron temprano y colapsaron sus sistemas, no queremos que pase eso”, reiteró.

“Hay empresas que están pensando en armar su plan de retorno para estar listas cuando se inicie la reactivación de la economía, tiene que ser un proceso paulatino”, explicó el secretario privado de la Presidencia.