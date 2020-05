ANEP conocía desde antes la nueva cuarentena domiciliar

El secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro expresó con respecto a la base legal que acuerpa la nueva cuarentena domiciliar: “incluimos el Decreto 22 y 23 y lo regulamos en un solo decreto que es el 24, y corregimos algunas cosas en las que nos extrapolamos”. Aclaró que como Gobierno están conscientes de algunas limitantes en algunos lugares. “Existen lugares donde no hay supermercados, en el Decreto 24 abrimos la posibilidad que la población pueda ir al municipio más cercano para abastecer, no pensamos en burlar a la Sala

En ese mismo tema profundizó que el Decreto Ejecutivo 24 tiene asidero legal: “Existe un respaldo constitucional que nos permite emitir estos lineamientos de restricción ante la pandemia COVID19”. También responsabilizó a los parlamentarios de sus actos: “No puede la Asamblea legislar inconsultamente sin saber lo que pasa con la emergencia y el único que puede darnos linimentos preventivos es el ministerio de Salud”.

Agregó que quienes emiten Leyes en El Salvador son los diputados: “Las restricciones las emite la Asamblea Legislativa, y aclaro junto con la ANEP nos pusimos de acuerdo para el Decreto 639 no solo en el tema de cuarentena, sino también para definir las empresas que están autorizadas para trabajar”. Por tanto tildó como poco serias las declaraciones de legisladores tricolor y de las nuevas autoridades de la gremial empresarial: “Son risibles los señalamiento de algunos diputados, ellos mismos votaron por el decreto 639, lo leyeron, lo modificaron y lo aprobaron, que ahora salgan con señalamientos es presión por parte de la ANEP y ARENA.

Conan Castro aclaró que viejas prácticas que se hacían en la Asamblea son cosas del pasado: “Nuestro partido no tiene representación en el parlamento, de nuestra parte no existe el famoso maletín negro, no ha sido necesario, creemos que se puede llegar acuerdos, y no bajo un interés propio, sino para cuidar a la población.”