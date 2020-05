Declaratoria de Estado de Emergencia no es inconstitucional ni afecta funciones de otros Órganos de Estado

En un comunicado de prensa la Presidencia de la República afirmó que el Decreto Ejecutivo 18, luego que fue aprobado este sábado, por la Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres recomendará al Presidente Nayib Bukele emitir una Emergencia Nacional por COVID-19, no violenta ninguna ley de República y tampoco transgrede funciones de la Asamblea Legislativa o viola la independencia de los tres poderes de Estado, definida en la Constitución de El Salvador.

Así, la Ley de Protección Civil y Desastres Naturales en el artículo 24 faculta al Presidente de la República, con los datos y circunstancias que son hechos notorios, a emitir la Declaratoria de Emergencia, cuya finalidad es que todas las instituciones estén coordinadas, tanto a nivel administrativo y municipal, como otras actividades que deben estar orientadas al combate de la pandemia.

“En ningún momento se han invadido funciones de otro órgano de Estado, mucho menos se ha irrespetado la independencia de poderes. Cuando la Ley de Protección Civil dice que la Asamblea Legislativa no está reunida es porque en una situación de emergencia no se puede esperar a que los diputados sesionen para activar este mecanismo”, explica el Gobierno de El Salvador a través del comunicado.

“Todos los Presidentes en la historia democrática de nuestro país, han tenido la facultad de declarar Estado de Emergencia y la han ejercido, sin aprobación legislativa. ¿Se le impedirá por primera vez, a un Presidente, ejercer esa facultad vital del Sistema de Protección Civil?”, cuestionó por Twitter el jefe de Gobierno de El Salvador.

El Gobierno de El Salvador recuerda que la declaratoria de Emergencia Nacional, por parte del Órgano Ejecutivo, la utilizó el ex presidente Antonio Saca cuando fue la tormenta “Adrián” o la erupción del volcán de Santa Ana y el ex presidente Mauricio Funes con las tormentas “Agatha” e “Ida”. En ambos casos no se pasó por la Asamblea Legislativa y se presentaron los informes correspondientes, algo que en el caso del COVID-19 se realizará en cumplimiento de la ley.