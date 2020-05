Gobierno ya tiene “hoja de ruta “ de reapertura de la Economía

La comisionada presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos dijo que los diputados cometieron”omisión de sus funciones al dejar vencer la Ley de Emergencia Nacional.

“La Asamblea no hizo su papel y por eso estamos en esta situación; no decretó (emergencia) cuando la pandemia estaba en su nivel más alto de propagación. La Asamblea cayó en omisión de deberes al no haber sesionado y facultado al Ejecutivo de las herramientas. El Gobierno se ha fundamentado en la Ley de Protección Civil”, explicó en entrevista televisiva.