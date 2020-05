Bochornosa reunión de jugadores del Sevilla

Ocampos, De Jong, Banega y Franco Vázquez se reunieron junto a otras ocho personas en una casa, se exponen a sanciones.

De Jong, Ocampos, Franco Vázquez y Éver Banega se exponen a una fuerte sanción del Sevilla y de la propia Liga tras saltarse el protocolo de seguridad ideado por la patronal para la vuelta a la competición este próximo 12 de junio. Y es que la mujer de este último compartió este sábado unas imágenes en su cuenta de Instagram que fueron borradas de inmediato y en las que se podía comprobar una reunión de 12 personas en casa de uno de los jugadores sevillistas, algo absolutamente prohibido.

Y es que la reunión gestada atenta directamente con los planes de todas las entidades españolas en el intento de reanudar el campeonato doméstico y conseguir paliar, en la medida de lo posible, el descalabro económico que supondría bajar la persiana. No sólo para el fútbol, sino para buena parte del deporte español. Ahora, la Liga, que estudiaba no concentrar a los jugadores, debido a sus demandas a través de AFE, en largas concentraciones hasta el fin del campeonato podría replantearse de nuevo su decisión.

Es el primer caso de incumplimiento de protocolo en el fútbol español. En Alemania ya pasó. Le ocurrió al técnico del Augsburgo, Heiko Herrlich, que salió de la concentración de su equipo para comprar dentífrico. Le cazaron y fue sancionado. Los protagonistas, tras saltar la noticia a los medios, mostraron su arrepentimiento en redes sociales. «Quiero pedir perdón por lo acontecido en el día de ayer (sábado). Fue una reunión familiar y de compañeros, pero inconscientemente no estuvimos acertados. No se volverá a repetir. Solo queremos volver a jugar cuanto antes», señaló Ever Banega, uno de los capitanes