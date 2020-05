Franja educativa “Aprendamos en Casa” Inicia por Canal 10.

Este lunes inició la transmisión por TVES (Canal 10), de la franja educativa “Aprendamos en Casa”, esta iniciativa está diseñada para que estudiantes desde parvularia hasta bachillerato sigan con su proceso de aprendizaje en medio de la emergencia por COVID-19.

Esta franja comenzó a las 7:00 de la mañana y se extenderá hasta las 4:30 de la tarde,

el primer contenido es impartido para estudiantes de parvularia (7:00 a 8:00 am); el segundo para niños de primer ciclo de educación básica (8:00 a 9:30 am); el tercero contenido es para segundo ciclo (9:30 a 11:00 am); después tercer ciclo (11:00 am- 1:00pm) y, finalmente, bachillerato (1:30 a 3:30pm).

“Esta es una iniciativa para estudiantes, desde parvularia hasta bachillerato, que no tienen acceso a internet”, expresó la ministra de Educación, Carla Hananía de Valera.

Autoridades de Gobierno informaron que las clases por televisión forman parte de la Tercera Fase del Plan Continuidad Educativa y tiene como objetivo que los estudiantes sigan su proceso académico desde sus hogares en esta cuarentena y el resto del año lectivo.