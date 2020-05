Sociedad civil debe participar en toma de decisiones en el marco de la pandemia por COVID-19

La comisionada Presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Bernal manifiesta, entre otras cosas, que el presidente ha iniciado encuentros con alcaldes, porque la sociedad civil debe participar en pleno de las decisiones que se están tomando en el marco de la pandemia.

Además se refirió a las negociaciones de la presidencia con el parlamento: «El Ejecutivo llega hoy al cuarto día de reuniones en la Asamblea Legislativa para definir una ley de emergencia que permita aplanar la curva de contagios y dar paso a la reactivación de las actividades económicas».

«Hemos estado llevando a la Asamblea Legislativa muchos decretos, opciones y propuestas para llevar conjuntamente el trabajo en defensa de la vida y detener el coronavirus» puntualizó. Adicionalmente aclaró que el retorno a las actividades económicas se ha propuesto en cuatro fases, en donde hay una lista de actividades suspendidas, que se van incorporando paulatinamente.



Asimiso reiteró que el Ejecutivo no ha recibido ni un dólar de lo solicitado a los legisladores para la pandemia, ya que no lo han ratificado: «Tenemos semanas de haber llevado la iniciativa con su estructura de distribución y no la han ratificado».



También aclaró que de los $3,000 millones solicitados, $1,559 ya fueron gestionados con organismos internacionales, que son los que tienen una tasa de interés más favorable.»

En lo que concierne a la presentación del informe de primer año de gestión del Presidente, Nayib Bukele, expresó que lo mejor es posponerlo: «si estamos en una batalla por la vida, ¿cómo vamos a pensar en un acto solemne?” |

«El evento fundamental que debemos desarrollar se llama defender la vida,» dijo la servidora pública. Y además anunció que ha enviado una nota al presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce para posponer este acto protocolar.

Por otro lado se refirió a la alerta amarilla decretada en el país por las fuertes lluvias que se esperan para este fin de semana: «nuestro gabinete se ha caracterizado por ser unido y trabajar de manera anticipada».

Finalmente destacó que el Gobierno es auditado por la Corte de Cuentas y se propuso a la OEA y CICIES, por lo que hay transparencia en el manejo de los fondos.