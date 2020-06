Cuatro navieras socias de Venezuela en comercialización de crudo son sancionadas por EEUU

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU sancionó a las empresas navieras Afranav Maritime LTD, Seacomber LTD, Adamant Maritime LTD y Sanibel Shiptrade LTD.

por cooperar con al Gobierno de Venezuela en el comercio petrolero.

La penalización de estas compañías consiste en el bloqueo de todos los bienes e intereses que sean propiedad de estas compañías que estén en territorio estadounidense o en posesión de personas estadounidenses.

«Estas compañías han facilitado el robo de petróleo venezolano por parte del régimen de Maduro», sostiene el secretario de Estado, Mike Pompeo.

Por su parte, el canciller venezolano, Jorge Arreaza opina que Pompeo y el Gobierno estadounidense tienen una «obsesión criminal» hacia Venezuela.

Estas sanciones foman parte de un largo historial de castigos financieros que la administración Trump ha impuesto a aquellas empresas que colaboran con el gobierno de Caracas.