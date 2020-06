OMS retomará uso de hidroxicloroquina en ensayos clínicos para combatir Covid-19

Este miércoles la Organización Mundial de la Salud comunicó que volverá a utilizar la hidroxicloroquina en ensayos clínicos, en la búqueda de un tratamiento eficaz contra el coronavirus.

Después de efectuar una revisión de seguridad de la droga en cuestión, ha concluido que “no hay razón” para modificar la forma en que se llevan a cabo los ensayos.

El 25 de mayo el organismo había suspendido temporalmente el empleo de hidroxicloroquina para tratar el Covid-19 a causa de un estudio publicado por la revista médica The Lancet, el cual señala que el medicamento podría aumentar el riesgo de muerte entre los pacientes de coronavirus.

Sin embargo, el medio británico The Guardian reveló este miercoles en una investigación que dicho estudio estaba basado en datos de una pequeña compañía de análisis de salud cuestionados por la comunidad científica.

Además, ese mismo día The Lancet restó credibilidad al estudio que publicó el 22 de mayo al reconocer que este plantea “serias cuestiones científicas”.

Este declaración fue publicada el martes como una “expression of concern” (“expresión de preocupación”, en inglés), un término formal empleado por las revistas científicas cuando un estudio plantea potencialmente un problema. Por su parte el New England Journal of Medicine, otra respetada revista médica que publicó otro estudio sobre los mismos datos cuestionados, tomó la misma decisión.

Finalmente, hay una gran esperanza de la comunidad científica en que la hidroxicloroquina sea de gran utilidad para prevenir y combatir el Covid-19.