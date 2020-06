Presidente Nayib Bukele advierte cerrará empresas que abran el lunes

“Hay una campaña orquestada desde la ex representante del sector privado, ahora partido político ANEP, de que el lunes se pueden abrir negocios no esenciales”, escribió el gobernante desde su cuenta de Twitter.

“Esto no solo es mentira, sino que causará un grave daño al que lo haga. Ya que su negocio sería cerrado permanentemente”, sentenció el mandatario.

Nayib Bukele explicó que las empresas que abran este lunes no solo estarían violando la cuarentena impuesta por el Ministerio de Salud, sino que necesitarían los permisos pertinentes para poder operar.

El Presidente de la República indicó que en el ente encargado para determinar volver a la apertura de empresas es la Mesa de Reapertura Económica, y aseguró que es la “única interlocutora” para determinar fechas y sectores, priorizando la salud y la vida.

El jefe presidencial pidió “caer en la trampa de un político fracasado disfrazado de empresario”, porque de seguir el juego las empresas y negocios que lo hagan serán cerrados irrevocablemente.

“Lo curioso, es que los Simán, quienes les están diciendo que abran sus negocios, para generar crisis, no abrirán los de ellos. No son tontos, saben que perderían todo. Por eso no lo hacen. Pero sí, quieren que usted lo haga. Parece inteligente, pero solo es perverso”, puntualizó.