Gallegos reprocha negativa de diputados a reunirse con Gobierno para lograr acuerdo sobre ley de emergencia

El día de ayer el parlamentario Guillermo Gallegos, de la fracción de GANA, lamentó la renuencia de la mayoría de legisladores a reunirse con el Ejecutivo para consensuar una ley de emergencia.

“Esos caprichos de algunos diputados nos están poniendo en graves aprietos como país, pero no les quepa duda, que si una ley no se hace con la participación del Órgano Ejecutivo, esa ley no tendrá ninguna validez, porque no cumpliría con el mandato de la Sala”, lamentó a través de su cuenta de Twitter.

Esos caprichos de algunos Diputados nos están poniendo en graves aprietos como país, pero no les quepa duda, que si una ley no se hace con la participación del Órgano Ejecutivo, esa ley no tendrá ninguna validez, porque no cumpliría con el mandato de la @SalaCnalSV . — Guillermo Gallegos (@GGallegos24) June 11, 2020



Hasta ahora la mayoría de parlamentarios no han asistido a ninguna de las convocatorias que el Gobierno les ha hecho para dialogar en aras de crear una ley de emergencia, ni en el hospital San Rafael, ni tampoco en Casa Presidencial.

Las primeras negociaciones, antes de la última sentencia de la Sala de lo Constitucional, se realizaron en el Palacio Legislativo. En ese recinto los acuerdos estuvieron marcados por la falta de respeto de parte de los legisladores para con el Gobierno: diputados que no estaban en la comisión se acercaron a la mesa solo para abuchear a los representantes del Ejecutivo y aplaudir a los miembros legislativos de la comisión, como si fuera un partido de fútbol.

Finalmente, a pesar que el país ya está en la fase III de la pandemia por coronavirus y que la red hospitalaria se encuentra al borde del colapso, la Asamblea Legislativa se mantiene en su capricho de no salir de su burbuja en lugar de asistir a la reunión con el Ejecutivo para velar por el pueblo salvadoreño que es el que los ha elegido para que los representen.