Ministerio de Vivienda retomará construcción de complejo habitacional para comunidad El Espino.

El día de hoy en conferencia de prensa la ministra de Vivienda, Michelle Sol afirmó que, junto con la reapertura de la economía que iniciará este martes 16 de junio, se reanudará la construcción del proyecto habitacional para la comunidad El Espino, en Antiguo Cuscatlán.

A la fecha se han llevado a cabo estudios de suelo, diseño estructural, diseño eléctrico e hidráulico, obras de terracería, instalación de tuberías de agua potable, así como aguas lluvias y aguas negras.

La titular de esa cartera de Estado expresó que el monto del proyecto es de $2.1 millones y además informó: “las 64 viviendas se están haciendo en conjunto con toda la comunidad de El Espino, también con cooperación de Estados Unidos de tres organizaciones: New Story, The Fuller Center For Housing y Gente Ayudando Gente”.

De igual manera manifestó que también se planea ejecutar obras de espacios públicos de calidad. Y agregó que se ha identificado un área en la cual se podrán erigir establecimientos para que los moradores de la comunidad puedan realizar emprendimientos.

Por su parte el director general de Centros Penales, Osiris Luna Meza comunicó que en la reanudación de los trabajos también se incorporarán reos en fase de confianza para edificar viviendas.Y precisó que 30 privados de libertad cooperarán con este proyecto.

“Estamos tomando todas las medidas higiénicas, todas las medidas de prevención para este grupo que va a comenzar a trabajar», aseveró el servidor público, en alusión a las disposiciones sanitarias que se aplicarán para evitar contagios de Covid-19.

Para concluir, ambos funcionarios enfatizaron que la Presidencia de la República decidió construir un complejo habitacional en El Espino, para proveer una vivienda digna a las familias del sector, luego que estas fueran expulsadas de los terrenos en los que moraban desde hace décadas.