Laboratorios VIJOSA entrega donativo de 30 mil dosis de Zinc.

Por medio del comisionado presidencial de Proyectos Estratégicos, Luis Rodríguez, El Gobierno del presidente Nayib Bukele, recibió esta tarde un donativo de Laboratorios VIJOSA, que consiste en 30 mil dosis de zinc, que permitirá reforzar el sistema inmunitario de unas 2,100 personas.

Esta donación de la empresa privada permitirá dar protección a pacientes infectados con COVID-19 y al personal del sistema sanitario salvadoreño que combate en primera línea la enfermedad.

El Gobierno del presidente Nayib Bukele no se ha olvidado de los héroes que combaten cara a cara la enfermedad, y a pesar de que ya se ha iniciado la fase 1 de reapertura de la economía, se hacen esfuerzos prioritarios para que todos los trabajadores que están altamente expuestos al virus puedan lograr protección. manifestó Luis Rodríguez.

“Evidentemente, entre médicos y pacientes hay una exposición alta, y el objetivo común es tratar con ambos lados, y esta donación, viene a ayudar en el tema preventivo”, expresó el comisionado Luis Rodríguez.

también señaló que, “El objetivo es que no abandonemos el hecho de seguir trabajando y apoyando a las personas que están en la primera línea combatiendo el COVID-19, entre médicos, enfermeras y pacientes, a pesar de que ya exista una apertura de la economía, con una fase 1”

En esta emergencia los más vulnerables además de los pacientes, son los médicos, personal de enfermería y de apoyo hospitalario que se exponen diariamente al virus, Las lluvias también han generado vulnerabilidad en sectores y personas, dijo el funcionario.

“Hemos logrado reunir un poquito más de 550 empresas, que no han dejado de cooperar, no se ha soltado de ese sistema, no hemos dejado de trabajar con los sectores más vulnerables”, mencionó Luis Rodríguez, comisionado presidencial.

El funcionario aprovechó el momento para agradecer el respaldo que el Gobierno ha recibido de parte del sector privado, con diferentes tipos de insumos médicos o de otra índole, para enfrentar las emergencias derivadas de la pandemia de COVID-19 y también de las lluvias de las últimas semanas.