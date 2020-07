Rodolfo Parker alteró declaraciones para proteger a asesinos de masacre jesuitas

Según prueba documental, un oficial que acompañó al Batallón Atlacatl confesó que Rodolfo Parker, diputado del PDC, alteró su declaración en el caso del homicidio de los sacerdotes jesuitas de la UCA para encubrir a los responsables.

“Mendoza-oficial que acompañó al Batallón Atlacatl- narra casi exactamente los hechos que están descritos en el escrito de acusación hecho en 2011 por la propia Audiencia Nacional, por el juez Eloy Velasco. Es primera vez que esos hechos son narrados como prueba en un juicio. Mendoza habla del abogado Rodolfo Parker que llegó a escuchar su declaración extraoficial. Parker, según Mendoza, interrumpió la declaración y rompió la hoja que estaba mecanografiando alguien. No, no, no. No puedes mencionar a nadie que no sea Benavides o el Batallón Atlacatl», revela la prueba documental.

Esta evidencia ratifica la colaboración y complicidad de Parker en la ocultación de responsabilidades de los homicidas de 6 sacerdotes jesuitas y dos mujeres en las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, el 16 de noviembre de 1,989.

La matanza perpetrada en el marco de la guerra civil ya lleva más de 3 décadas en la impunidad por obra de personas sin escrúpulos, como Rodolfo Parker, que han protegido a los actores materiales e intelectuales de este crimen de lesa humanidad.