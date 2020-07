“Hay que aprobarle al presidente Bukele el régimen de excepción”

Estas fueron las declaraciones del diputado Antonio Almendáriz durante una entrevista esta mañana en la que fue cuestionado sobre la coyuntura política.

El diputado del PCN, considera que debe aprobarse cuanto antes la de Ley de Régimen de Excepción, tal y como el presidente Nayib Bukele lo ha propuesto a la Asamblea Legislativa. “Nosotros creemos como PCN que hay que aprobarle al presidente el régimen de excepción al presidente”, afirmó esta mañana durante una entrevista en TCS.

El legislador considera que en los 6 días que estuvieron en reuniones constantes en con el gabinete de protección civil, les quedó claro que no hay otro camino, incluso afirmó que debe de someter jurídicamente a la población: “toda ley que no tiene dientes, no se cumple” dice el legislador quien pone como ejemplo el uso del cinturón de seguridad en los vehículos, que, si no estuviera normado, los automovilistas no lo cumplieran.

Para el diputado la propuesta del partido ARENA a través del alcalde de Soyapango, Juan Pablo Álvarez, es inviable porque no está acompañada de la máxima autoridad en el tema, el ministerio de Salud Pública: “ellos tienen que manejar el país, ellos saben dónde aplicar la totalidad de los recursos” dijo.

El parlamentario tambien argumentó: “Los gobiernos anteriores tuvieron el apoyo para poder combatir las epidemias que tuvieron, ¿por qué vamos hacer excepción con el COVID-19?” enfatizó.