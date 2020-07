Rodolfo Parker buscaría amparo constitucional frente a su implicación en el caso Jesuitas.

El diputado Rodolfo Parker, del resucitado Partido Demócrata Cristiano (PDC), fue involucrado en el caso de los Jesuitas masacrados en la UCA en 1989, a partir del testimonio del teniente Yusshy Mendoza, miembro del Batallón Atlacatl y participe de la ejecución, para dicha época, Parker fungía como asesor jurídico de la comisión militar que se asumió en primera instancia las investigaciones del caso, el cargo ocupado le permitió acceder a evidencia que eliminó en vista de proteger a los implicados.

Como asesor de la Comisión de Hechos Delictivos en 1989, Parker habría manipulado una declaración extrajudicial que desligó al Alto Mando y al Estado Mayor de la FAES de la citada masacre a los sacerdotes Jesuitas. Esta declaración fue dada durante el presidio que guardó Mendoza en 1990 por el caso, ya que debido al revuelo que causó, tuvo que abrirse una investigación, en este punto, Parker en su calidad de abogado se encargó de manipular las declaraciones del imputado.

Del testimonio de Mendoza en el actual juicio se extrae textualmente: “Cuando rindo la declaración extrajudicial me dicen que voy a pasar como acusado y un miembro de la comisión comienza a tomar mi declaración. Empiezo a narrar los hechos como lo narré a la Comisión de Honor y como lo he narrado acá, pero luego llego el abogado Rodolfo Parker, que era el asesor jurídico de la Comisión de Hechos Delictivos y pone atención a lo que estaba declarando y dice no ‘esto no puede ser así’, que ‘estas declaraciones no pueden ir así’, y hace que quien estaba escribiendo en la maquina saque la hoja y comienza a leer”.

“’No, no puedes declarar eso, no puedes mencionar a ninguna persona del Alto Mando, no puedes mencionar que Benavides dijo que tenía órdenes del Alto Mando, no puedes mencionar a nadie que no sea Benavides o miembros del Batallón Atlacatl’ y solicitó comenzar de nuevo y reiteró ‘no puedes decir nada que Benavides se reunió con el Alto Mando o que recibió órdenes del Alto Mando’”, tras estas declaraciones de Mendoza en España se extrae que Parker actuó en complicidad del Alto Mando militar para librarlos de toda acusación, esto necesariamente incluye al expresidente Alfredo Cristiani, quien en su momento era el Comandante General de la Fuerza Armada y estaba al tanto de la operación desde el primer momento.

A partir de los señalamientos testimoniales surgidos en España sobre su participación en el caso Jesuitas, Parker ha declarado que, para que una investigación sea válida, la misma debe ser conforme con la constitución y emprendida por el Fiscal General de la República. Esto pone de manifiesto el descaro y la corruptibilidad del diputado pedecista, que sin duda alguna buscará por todos los medios evadir su responsabilidad ante la justicia como defensor de asesinos.