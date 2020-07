Tojeira señala a Parker por encubrir al Alto Mando FAES en caso Jesuitas.

En la Audiencia Nacional de España, durante el segundo día del juicio al coronel Inocente Montano, involucrado en la masacre de los sacerdotes Jesuitas de la UCA en 1989, volvió a mencionarse el nombre del ahora diputado pedecista Rodolfo Parker, que en 1990 fungía como abogado del caso en El Salvador y es acusado de encubrir información clave.

El Sacerdote Jesuita y ex rector de la UCA, José María Tojeira, señaló a Parker como encubridor del Alto Mando de la Fuerza Armada cuando el caso se ventilaba en El Salvador en 1990 y confirmó lo que ya había establecido la comisión de la verdad en su momento; Tojeira, afirmó que recibió la visita de Parker a su despacho cuando fungía como rector de la casa de estudios, la visita tenía como objeto tratar de limpiar su nombre (Parker), sobre las acusaciones que el sacerdote había hecho en su contra, el ahora parlamentario negó estar encubriendo al Alto Mando militar, pero fue encarado por Tojeira quien afirmo tener pruebas de que si lo había hecho, en ese mismo momento cambio la actitud del abogado e inmediatamente arregló una reunión con el presidente Cristiani con intención de atar los cabos sueltos.

Parker intento justificarse, dijo que “él no había encubierto porque él se lo había dicho a la Comisión de Honor, pero yo le decía ¿Y por qué no lo decía al juez? Pero ahí ya no me contestó”, señalo el ahora director del IDHUCA.

En sumatoria los testimonios de José María Tojeira y el teniente Yusshy Mendoza, constituyen elementos suficientes para aperturar un proceso en contra de Rodolfo Parker, debido a que la Sala de lo Constitucional emitió en 2016 una derogatoria de la Ley de Amnistía, que permite realizar procesos judiciales en crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el periodo del conflicto armado (1980-1992); no obstante, queda claro que la vergüenza no es una cualidad moral que defina al diputado Parker, quien dijo en redes sociales que no había encubierto y que son acusaciones “totalmente falsas”, según publicó en su cuenta personal de twitter.