Milena Mayorga demanda a Junta Directiva de Asamblea Legislativa por violar sus derechos como diputada

Este martes Milena Mayorga interpuso un recurso de amparo en contra de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa ante la Corte Suprema de Justicia por la violación de sus derechos como legisladora.

La Junta Directiva rechazó su declaratoria de diputada independiente, por lo que Mayorga continúa sin oficina ni recursos para trabajar. Asimismo le imposibilita reelegirse como parlamentaria.

La exreina de belleza solicita que no se le apliquen reformas del Código Electoral puesto que ella renunció al partido ARENA debido a la constante violencia política que los militantes de esa fuerza política le infligieron.

“Me he declarado Diputada independiente, condición en la que me he de desempeñar en adelante en la presente legislatura, que no debe perjudicar mis legítimas aspiraciones constitucionales a ocupar una diputación en las elecciones que se llevarán a cabo el día 28 de febrero de 2021 para la próxima legislatura”, declara Milena Mayorga en su demanda de amparo.