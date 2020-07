Procurador DDHH está jugando un rol político.

Rogelio Rivas, ministro de Seguridad dijo sobre los pronunciamientos y peticiones realizadas por Apolonio Tobar en los últimos días, sobre todo en materia de salud y seguridad, que el procurador actúa según su conveniencia política.

“El procurador manda informes o da una postura a conveniencia. Yo no lo he visto pronunciarse sobre que la Asamblea debe decretar una cuarentena estricta, ante los 340 casos que estamos teniendo de gente que ha dado positivo al COVID-19”, aseguró el ministro respecto de Tobar, además destacó que, por otro lado, el funcionario sí se ha pronunciado por las restricciones que implementó el ejecutivo para la contención de la pandemia, las cuales no fueron desaprobadas por la Asamblea legislativa y la sala de lo Constitucional.

El ministro Rivas, encrudeció las criticas para con el procurador, de quien afirmó, obedece a intereses de quienes lo colocaron en el puesto, “más bien, el procurador juega a la política y de acuerdo a lo que le dicen quienes lo eligieron”. Así mismo denunció su falta de pronunciamiento de cara al accionar delincuencial, “No lo veo pronunciándose cuando tuvimos el repunte de 80 homicidios en un fin de semana, no salió pronunciándose por las víctimas”, aseguró el funcionario.

Rivas, participó en una entrevista televisiva la noche del lunes, en la cual destacó los buenos resultados del Control Plan Territorial en materia de seguridad, del cual dijo, mantiene en promedio: 2.3 homicidios diarios, a la vez que, mantiene una constante disminución del 65% en muertes por violencia durante los últimos 6 meses. De acuerdo con el ministro Rivas, estas cifras han salvado la vida de 990 salvadoreños.