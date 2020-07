MINTRAB: empresas sin protocolos de bioseguridad serán clausuradas.

Rolando Castro, ministro de Trabajo, aseveró que la institución se mantiene vigilante sobre las empresas operantes en esta primera fase de apertura económica, el objetivo es garantizar la operatividad bajo controles sanitarios que aseguren la salud de trabajadores y clientes de estas, a la vez que, aseguró que aquellas que no cumplan con tales requerimientos serán clausuradas.

“Cualquier empresa que no cumpla con los protocolos y no provea el equipo de bioseguridad, vamos a a tener que proceder al cierre, pero no quiero llegar a eso, el objetivo es que cumplan”, dijo el titular del ministerio de Trabajo, además añadió: “Tenemos 31 protocolos que hemos trabajado para todos los rubros, además de uno general que abarca a todas las empresas y áreas laborales, lo que buscamos es proteger a los ciudadanos.”

En días recientes el ministro Castro participó en la Cumbre Ministerial Virtual sobre la Inclusión Social OCDE-América Latina y el Caribe, en ella, hablo sobre mejora de oportunidades a grupos vulnerables de cara al crecimiento económico y la reanudación del empleo.

El titular de la cartera de Estado aseguro que “la crisis del covid-19 ha dejado la vulnerabilidad de la sociedad y esto llega a mujeres, jóvenes, migrantes, niños. Y nos preguntamos ¿Quién protege a los más débiles?, nosotros como gobierno hemos actuado de forma rápida”, dijo en su intervención.

Existe mucha expectativa sobre la situación de los empleos a nivel nacional, debido a que de acuerdo con Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la pobreza se proyecta en crecimiento para los próximos meses debido a la situación de emergencia sanitaria que a afectado todos los aspectos de la vida de los salvadoreños.