«Necesitamos ya una cuarentena estricta”, Ernesto Castro.

El secretario Privado de la Presidencia recalcó que la única salida para reducir los contagios y las muertes por coronavirus es cumplir una cuarentena de manera estricta.

Ernesto Castro, secretario Privado de la Presidencia, afirmó que la Asamblea Legislativa está dando largas a la discusión de un Régimen de Excepción que permita cumplir con una cuarentena estricta, por lo que esperan que este Órgano de Estado cambie de actitud y se pronuncie en favor de la salud y la vida de los salvadoreños.

“Nos mantenemos en eso porque es la manera que podemos bajar el contagio que actualmente estamos preocupados. No creo que no haya un salvadoreño que no conozca de un amigo cercano con la enfermedad”, insistió el funcionario.

El secretario llamó a los partidos de oposición a despojarse de banderas partidarias e intereses electorales. “Aquí no se trata de vencedores y vencidos, necesitamos unirnos y sacar adelante este momento. Ya habrá momento para temas electorales, para decirnos algo, administremos esta pandemia y que el día de mañana hagan las discusiones que quieran. Pero hoy por hoy lo que necesitamos es sacar adelante el país”, manifestó.

“Nosotros estamos dispuestos a dialogar, lo que nosotros no estamos dispuestos es a perder el tiempo con los diputados. Queremos posturas serias y no entrar a un show político y no a una discusión política”, remarcó.

El secretario Privado de la Presidencia reiteró que una cuarentena focalizada, como lo han propuesto partidos de oposición y el Colegio Médico, no contribuirá a reducir los contagios, ya que no habrá una estricta restricción de movilidad de un municipio a otro. Además, Castro detalló que se debe posponer la entrada en vigencia de la fase 2 de la reapertura económica, pues esto provocaría que se incrementen los contagios.

El país ya superó la cifra de 300 personas fallecidas y más de 11,000 casos de COVID-19, lo que pone en aprietos cada vez más al sistema hospitalario, que está a un paso del colapso, según las autoridades del Ministerio de Salud.