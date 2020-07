Más de 200 unidades de transporte con suspensión de subsidio.

Romeo herrera, ministro de Obras Públicas, informó este día, que más de doscientas unidades del transporte público tienen suspendido el subsidio, que otorga el gobierno como una ayuda a ese sector empresarial, parece ser que existen varias razones para ello, pero primordialmente se ha sostenido, que las unidades se encuentran en pésimas condiciones para brindar el servicio.

El titular de Obras Públicas, informó que se ha solicitado a la Asamblea Legislativa que se lleven a cabo revisiones técnicas, que permitan determinar que unidades están aptas para la circulación y que a partir de ello se les extienda o no el subsidio.

Así mismo, hizo referencia al tema del aumento tarifario, del cual afirmó no se ha autorizado por parte del gobierno un aumento en la tarifa, este punto también ha sido sostenido por el viceministro de transporte Saúl Castelar, quien dijo que no se han autorizado aumentos, del mismo modo, se dijo que no habrá un aumento al subsidio que actualmente se otorga al sector.

#SubsidioAlTransporte | “El hecho de aumentar la compensación y la tarifa no está sobre la mesa”, dice @RomeoHerrera1, ministro de @ObrasPublicasSV. Agrega buscan que los diputados de la @AsambleaSV les den herramientas para poder controlar el transporte público. pic.twitter.com/GOWLBzLygG — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) July 20, 2020

Las instancias gubernamentales han exigido al sector una renovación en varios sentidos, como la mejora de las unidades, incorporación de GPS para un mayor control de la efectiva circulación, incorporación al sistema de pago electrónico, un buen trato a los usuarios del transporte. Dichas mejoras se encuentran en la mesa de negociación que ha establecido el gobierno del presidente Nayib Bukele con el sector empresarial y que busca que se brinde un servicio de calidad.