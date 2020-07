Raúl Melara señala a Douglas Meléndez por irregularidades en su gestión.

Raúl Melara, Fiscal General de la República, señaló que su antecesor en la FGR, Douglas Meléndez cayó en abuso de casos mediáticos que no tenían suficiente sustento legal y que terminaron por no llegar a consolidar resoluciones legales, dijo además que el ex fiscal se concentró más en hacerse una imagen mediática que en investigar a fondo los casos que denunciaba.

El fiscal Melara señaló en una entrevista televisiva: “Hemos tenido otras administraciones de la fiscalía que hacían un ejercicio mediático y difusión mediática de casos, que al final se terminaron cayendo en los tribunales, porque terminaban siendo no sustentados”.

Melara utilizó como ejemplo el caso del exministro de Obras Públicas, Jorge Nieto, y señaló que se fabricaron pruebas ilegales en su contra, “se tienen memoria corta, pero en el caso del ex ministro Jorge Nieto, la Sala dijo, que se había agregado prueba de manera ilegal, yo eso no lo puedo permitir. Sería irresponsable si yo presentara un proceso no siguiendo todas las etapas legales, para que este lleve las garantías para las partes y que lleve un buen final”.

El titular de fiscalía sostuvo que en su gestión no se tolerarán actos de corrupción, tal y como lo dijo el presidente Nayib Bukele al principio de su mandato.

“No se vale que nadie se robe el dinero de la gente para beneficio propio. Voy a ser el mejor aliado del presidente en ese caso, vamos a procesar a quien se tenga que procesar; quien tenga oídos que oiga”, dijo el fiscal Melara.

Del mismo modo, hizo referencia a que será totalmente objetivo en cuanto a la denuncia de las instituciones gubernamentales y que en ese proceso se apoyara en auditorias de la Corte de Cuentas cuando se señale irregularidades en las mismas, así mismo, refirió que no es de su interés personal el buscar una reelección, sino ejercer un trabajo limpio al frente de la FGR.