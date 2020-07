Mario Ponce: “Hugo Barrera pide cuarentena estricta en fiestas de agosto”

El presidente de la Asamblea Legislativa Mario Ponce, reveló esta mañana que el empresario y exdirigente del partido ARENA, Hugo Barrera, le pidió que ese órgano de Estado apruebe una cuarentena estricta durante las vacaciones de agosto, a fin de evitar un alza en los contagios de la mortal enfermedad de Covid-19.

“Me escribió un gran amigo a quien aprecio mucho y me dio un concejo. Don Hugo Barrera, un connotado empresario y político me manifestó: ‘presidente… impulse o busque la forma de dar una cuarentena estricta en esta vacación’, si no la gente va a creer que como no hay cuarentena estricta, no hay normas de restricción, van a poder salir y el contagio va a aumentar”, dijo el presidente del legislativo.

El llamado del empresario concuerda con la petición del Gobierno de establecer una cuarentena estricta por 15 días y por medio de un Régimen de Excepción, lo que permitirá bajar la curva de contagios, que menos personas acudan a los hospitales en busca de ayuda y por consiguiente que haya menos muertes por coronavirus.

Ponce, por su parte se mostró a favor de establecer una cuarentena al menos en todo el departamento de San Salvador, pero el Ministerio de Salud ya dejó claro que eso no resuelve el problema porque el virus ya está diseminado en todo el país.

El Gobierno explicó que se mantiene la primera fase de apertura económica hasta el 19 de agosto, porque lo que restaurantes y centros turísticos se mantiene cerrados.

De igual forma la ministra de Turismo, Morena Valdez, la ministra de Cultura, Suecy Callejas y la presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), Eny Aguiñada, confirmaron este miércoles que todos los lugares turísticos que son administrados por estas entidades de Estado permanecerán cerrados al público en el periodo de vacaciones de agosto.